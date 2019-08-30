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Очередная дубинка. Новые рекомендации учителям помогут уволить больше "Кувшинниковых"

, ИА "Амител"
По мнению депутата Нилова, новые рекомендации лишь ограничивают рамки личного пространства учителя
Ярослав Нилов прокомментировал рекомендации учителям / Фото: sreda24.ru

Ярослав Нилов прокомментировал рекомендации учителям / Фото: sreda24.ru

Новые рекомендации по профессиональной этике для учителей скорее будут помогать администрациям школ увольнять слишком открытых в социальных сетях педагогов, уверен депутат Госдумы Ярослав Нилов, сообщается на сайте ЛДПР.

Напомним, рекомендации были разработаны после скандального увольнения учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой из-за фотографий, опубликованных на ее странице в соцсети. Новый документ содержит целый перечень ограничений и правил поведения в интернете. Например, педагогам предписано воздерживаться от публикаций какой-либо информации, способной нанести вред развитию детей, а также деловой репутации образовательного учреждения.

Нилов отметил, что Кувшинникову не уволили, а вынудили уволиться, устроив педагогу откровенную травлю "на основании негласных, исключительно субъективных представлений о приличиях и неоднозначной трактовки моральных норм".

Новые же рекомендации, как уверен депутат, теперь становятся гласными: "Конечно, подобные рекомендации со стороны образовательных организаций имеют право на существование, но они не могут быть использованы в качестве нормативной основы для увольнения работника".

"Изобретать новые "этико-поведенческие" инструменты для обоснования причин расторжения договора с учителем нет необходимости. Педагоги, как и все граждане, вправе использовать интернет-ресурсы по своему усмотрению в рамках законодательства, так что рекомендации – не очередная нормативная дубинка, а, скорее, шпаргалка для школьных администраторов", – заключил Нилов.

Татьяна Кувшинникова преподавала русский язык и литературу. Также она член федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи". Фото со спортивного мероприятия, где она в купальнике, не понравилось родителям учеников. Директор школы встала на сторону родителей. После травли педагог была вынуждена уволиться.

Ранее сообщалось, что Кувшинникова "пошла на повышение", став специалистом по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.08.2019 14:57
- гость -

Сегодня учителя самые низкооплачиваемые и их продолжают гнобить.
Власти нужно тупое население, к чему они и стремятся

0  0
30.08.2019 15:58
- гость -

ну да, последние учителя скоро разбегутся, хотя чинушам пофиг, их детки учатся в частных школах или заграницей

0  0
30.08.2019 16:49
- гость -

Случай с Кувшинниковой, конечно же, полный маразм. Но вот другие "педагоги" зачастую выставляют такие снимки, которые бы "украсили" самый развратный мужской журнал, и такого быть не должно. Думается, что определённые моральные и поведенческие критерии давно должны были введены для множества профессий. Наряду с этим и авторитет учителя должен подниматься, он должен быть ограждён от давления "онижематерей", должна быть отменена презумпция виновности учителя и значительно ограничены пресловутые "права ребёнка".

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