Очередная дубинка. Новые рекомендации учителям помогут уволить больше "Кувшинниковых"

Новые рекомендации по профессиональной этике для учителей скорее будут помогать администрациям школ увольнять слишком открытых в социальных сетях педагогов, уверен депутат Госдумы Ярослав Нилов, сообщается на сайте ЛДПР.

Напомним, рекомендации были разработаны после скандального увольнения учительницы из Барнаула Татьяны Кувшинниковой из-за фотографий, опубликованных на ее странице в соцсети. Новый документ содержит целый перечень ограничений и правил поведения в интернете. Например, педагогам предписано воздерживаться от публикаций какой-либо информации, способной нанести вред развитию детей, а также деловой репутации образовательного учреждения.

Нилов отметил, что Кувшинникову не уволили, а вынудили уволиться, устроив педагогу откровенную травлю "на основании негласных, исключительно субъективных представлений о приличиях и неоднозначной трактовки моральных норм".

Новые же рекомендации, как уверен депутат, теперь становятся гласными: "Конечно, подобные рекомендации со стороны образовательных организаций имеют право на существование, но они не могут быть использованы в качестве нормативной основы для увольнения работника".

"Изобретать новые "этико-поведенческие" инструменты для обоснования причин расторжения договора с учителем нет необходимости. Педагоги, как и все граждане, вправе использовать интернет-ресурсы по своему усмотрению в рамках законодательства, так что рекомендации – не очередная нормативная дубинка, а, скорее, шпаргалка для школьных администраторов", – заключил Нилов.

Татьяна Кувшинникова преподавала русский язык и литературу. Также она член федерации зимнего плавания и занимается моржеванием в клубе "Белые медведи". Фото со спортивного мероприятия, где она в купальнике, не понравилось родителям учеников. Директор школы встала на сторону родителей. После травли педагог была вынуждена уволиться.

Ранее сообщалось, что Кувшинникова "пошла на повышение", став специалистом по учебно-методической работе в Алтайском краевом институте повышения квалификации работников образования (АКИПКРО).