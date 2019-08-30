Алтайские единороссы создают кадровый резерв

Региональное отделение партии "Единая Россия" создает в Алтайском крае свой резерв для внутренней ротации и участия в выборах. Решение было принято на заседании президиума регионального политсовета 28 августа.

"Мы выходим на системную регулярную работу по формированию резерва для обновления кадров. База, для того чтобы готовить кадровый резерв для руководства местными отделениями и выдвижения на выборы любых уровней, у нас есть. В марте у нас состоялась Региональная партийная школа, которая будет проходить на постоянной основе. Более 30 человек с нашего региона прошли все этапы федерального проекта "Политический лидер", а шесть — вошли в число победителей. И в целом Алтайское региональное отделение открыто для тех, кто хочет участвовать в развитии нашего края", – прокомментировал руководитель исполкома Денис Голобородько.

Кроме того, кадровый резерв будут пополнять победители и участники партийных кадровых конкурсов, члены и сторонники партии, депутаты, активисты "Молодой Гвардии", представители компаний, общественных организаций, органов власти. Главное – быть вовлеченным в работу партии, обладать профессиональной компетентностью и организаторскими способностями.

Отбором кандидатов займется специальная комиссия. Итоговый список утвердит президиум.