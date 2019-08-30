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30 тысяч банок пива растащили парагвайцы после ДТП с грузовиком

, ИА "Амител"
Очевидцы поспешили к месту аварии с мешками, чтобы унести побольше

ДТП в парагвайском городе Куруати порадовало прохожих – из опрокинувшегося грузовика посыпались упаковки пива, сообщает телеканал "360".

Очевидцы события массово бросились к месту аварии. Особо находчивые сразу же раздобыли мешки и наполняли их просыпавшимся товаром.

По предварительным данным, до прибытия полицейских парагвайцы успели унести около 30 тысяч банок пива.

Водитель грузовика не пострадал. Однако, скорее всего, ему придется возместить компании ущерб за груз, который он не смог уберечь.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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