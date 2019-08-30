Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у кредиторов

Организации, занимающиеся кредитованием физлиц, предлагают обязать давать возможность клиентам выкупить долг до его передачи третьим лицам, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на инициативу Минэкономразвития, которую ведомство внесло в законы о взыскании долгов и "О микрофинансовой деятельности".
Долг должен выкупаться "по цене, равной стоимости такого договора" или по двукратной цене у покупателя долга в любой момент после его передачи.
Если при передаче долга были нарушены права заемщика о выкупе, то сумма сокращается до половины цены такого договора.
В ведомстве подчеркнули, что предложение мотивировано тем, что кредиторы в среднем продают долг за 2,8% от его величины. Покупателями становятся третьи лица, в случае недобросовестности которых могут ущемляться права должника.
Ранее сообщалось, что жителю Алтая потребуется 16 зарплат, чтобы погасить средний кредитный долг по краю.
Комментарии
Это про коллекторов-вышибал, что ли?
Ну так то долг 100т.р. купить за 2.8т.р.зачем тогда кредит платить если потом за дарма можно честным стать....бред