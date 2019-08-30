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Томенко обсудил с главой "Черкизово" второй этап модернизации "Алтайского бройлера"

, ИА "Амител"
Также обсуждалось дальнейшее расширение присутствия "Черкизово" в Алтайском крае

Томенко встретился с руководителем группы "Черкизово" Бабаевым / Фото: altairegion22.ru / Виктория Лонина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководитель группы "Черкизово" Игорь Бабаев обсудили второй этап модернизации комплекса "Алтайский бройлер", сообщается на официальном сайте региона.

"Очень важно, чтобы продукция с этого предприятия на прилавки магазинов в Алтайском крае и других регионах страны попадала максимально свежей. Сейчас наши конвейеры позволяют достаточно быстро перемещать продукцию и сохранять ее свежесть. Мы используем новое программное обеспечение, новые упаковочные машины, а также машины для производства новых продуктов премиального класса. Это первый этап модернизации производства, он направлен на обеспечение максимального качества и свежести продукции, которую мы производим", – рассказал руководитель управляющей компании "Черкизово. Птицеводство" Максим Зудин.

По его словам, "Черкизово" планирует расширять мощности действующего предприятия: "Мы хотим построить еще два больших корпуса по выращиванию птицы. Сейчас мы вместе с местной администрацией подбираем для этого земельные участки, рассчитываем коммуникации, привязываем наши проекты к конкретным участкам и условиям".

В дальнейшем, как отмечается, будет проведена дополнительная модернизация предприятия, чтобы практически удвоить объемы производства.

Кроме того, обсуждались и дополнительные проекты, связанные с дальнейшим расширением присутствия группы "Черкизово" в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко подписал соглашение с "Черкизово" по развитию Алтайского края.

"Алтайский бройлер" меньше года назад вошел в состав группы компаний "Черкизово". В модернизацию предприятия на первом этапе было вложено 250 млн рублей. Второй этап потребует вложения в развитие производства более 3,5 млрд рублей. Есть и планы, связанные с развитием других направлений.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

30.08.2019 16:34
- гость -

Не знаю как насчёт "модернизации", но пока покупка "Алтайского бройлера" московскими хапугами обернулась для потребителя ростом цен. Если и дальше будет так,может быть губернатору нужно наоборот поддерживать собственных, менее зажравшихся и жадных, производителей?

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