Томенко обсудил с главой "Черкизово" второй этап модернизации "Алтайского бройлера"

Томенко встретился с руководителем группы "Черкизово" Бабаевым / Фото: altairegion22.ru / Виктория Лонина

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и руководитель группы "Черкизово" Игорь Бабаев обсудили второй этап модернизации комплекса "Алтайский бройлер", сообщается на официальном сайте региона.

"Очень важно, чтобы продукция с этого предприятия на прилавки магазинов в Алтайском крае и других регионах страны попадала максимально свежей. Сейчас наши конвейеры позволяют достаточно быстро перемещать продукцию и сохранять ее свежесть. Мы используем новое программное обеспечение, новые упаковочные машины, а также машины для производства новых продуктов премиального класса. Это первый этап модернизации производства, он направлен на обеспечение максимального качества и свежести продукции, которую мы производим", – рассказал руководитель управляющей компании "Черкизово. Птицеводство" Максим Зудин.

По его словам, "Черкизово" планирует расширять мощности действующего предприятия: "Мы хотим построить еще два больших корпуса по выращиванию птицы. Сейчас мы вместе с местной администрацией подбираем для этого земельные участки, рассчитываем коммуникации, привязываем наши проекты к конкретным участкам и условиям".

В дальнейшем, как отмечается, будет проведена дополнительная модернизация предприятия, чтобы практически удвоить объемы производства.

Кроме того, обсуждались и дополнительные проекты, связанные с дальнейшим расширением присутствия группы "Черкизово" в Алтайском крае.

Ранее сообщалось, что Виктор Томенко подписал соглашение с "Черкизово" по развитию Алтайского края.

"Алтайский бройлер" меньше года назад вошел в состав группы компаний "Черкизово". В модернизацию предприятия на первом этапе было вложено 250 млн рублей. Второй этап потребует вложения в развитие производства более 3,5 млрд рублей. Есть и планы, связанные с развитием других направлений.