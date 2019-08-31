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Жизнь в коробке. Барнаульские студии попали в рейтинг самых маленьких в России

, ИА "Амител"
На рынке новостроек Барнаула сейчас продают 56 квартир-студий
Квартира-студия / Фото: pr-flat.ru

Квартира-студия / Фото: pr-flat.ru

Самая маленькая квартира-студия в Барнауле имеет площадь 16,97 квадратного метра. Она находится в жилом комплексе на улице Полярной. Эксперты ЦИАН проанализировали рынок малогабаритного жилья в России и составили рейтинг регионов страны с самыми маленькими квартирами на первичном рынке.

Российские лидеры

Первое место в рейтинге заняла Москва. В российской столице в комплексе Loft FM нашли апартаменты площадью 14,3 квадратного метра. Дом находится в Таганском районе Москвы, в пяти километрах от Красной площади. По столичным меркам это почти в шаговой доступности. Этим объясняют и цену лота – 4,67 млн рублей, или более 300 тысяч рублей за квадратный метр.

Второе место – у Калининградской области. В пяти километрах от города в жилом комплексе "Новое Голубево" продают студию площадью 15 квадратных метров. Именно из-за того, что микрорайон находится не в черте города, а за его пределами, квартиру продают за 640 тысяч рублей.

В Уфе самая маленькая студия оказалась в жилом комплексе "Комфорт-квартал Московский". Этот город стал третьим в рейтинге. Компактную студию (15,78 кв. м) передадут покупателю в состоянии предчистовой финишной отделки. Аналитики ЦИАН уверяют, что жильцы смогут сэкономить на ремонте и сразу после покупки приступить к финишной отделке. Стоимость самой маленькой квартиры в Башкирии – 1,02 млн рублей.

Алтайский край занимает в рейтинге пятое место. В Железнодорожном районе на ул. Полярной возводят дом с малогабаритными квартирами. Самую компактную из них, площадью 16,97 квадратного метра, можно приобрести за 1,12 млн рублей.

Что известно про дом на ул. Полярной?

Дом на ул. Полярной возводит компания "Бетонстройсервис". В пятиэтажной новостройке предусмотрены 96 однокомнатных квартир площадью от 16,97 до 34 квадратных метров. У дома есть подземный этаж, где разместят отапливаемую подземную парковку с круглосуточной охранной. Первый этаж планируют отдать под коммерцию.

А вот на последнем этаже проектом предусмотрены двухуровневые квартиры. У них высокие потолки и большие окна. По замыслу застройщика, жильцы смогут оборудовать антресольный этаж со спальным уголком.

Дом планируют сдать в первом квартале 2020 года.

Комментарий эксперта

Малогабаритные квартиры покупают горожане, которые не могут позволить себе жилье просторнее, напоминает президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Дмитрий Дворядкин. Правда, в последние годы в городе все-таки вырос спрос на жилье побольше, и студии стали проектировать в новых домах реже. Из-за этого на рынке возник дефицит предложений.

"Если вы обратитесь к риелторам за покупкой студии в Индустриальном районе, нам нечего вам предложить. Малогабаритные квартиры в этом популярном районе города разбирают еще на стадии котлована", – рассказал Amic.ru Дмитрий Дворядкин.

Цифра

По данным ЦИАН, в барнаульских новостройках сейчас продают 56 квартир-студий.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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