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На торжественной линейке в АГМУ высадят голубые ели в честь каждого факультета

, ИА "Амител"
Участниками мероприятия станут более 1 тыс. первокурсников Алтайского медуниверситета

2 сентября 2019 года в 9:00 в Алтайском государственном медицинском университете состоится линейка, посвященная началу учебного года. Торжественное мероприятие пройдет перед главным входом учебного корпуса № 4 по адресу: ул. Папанинцев, 126.

С Днем знаний студентов поздравят ректор АГМУ Игорь Салдан, почетные гости – министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, депутаты Государственной думы РФ от Алтайского края Валерий Елыкомов и Даниил Бессарабов, президент Медицинской палаты края Яков Шойхет.

По доброй традиции ректор вместе с почетными гостями вручит символические "Ключи знаний" лучшим первокурсникам каждого факультета, набравшим самые высокие баллы при поступлении в вуз.

Завершится торжественное мероприятие высадкой шести голубых елей в честь шести факультетов вуза. Вместе с ректором и почетными гостями елочки высадят деканы и лучшие студенты факультетов.

Праздничная линейка объединит более одной тысячи первокурсников АГМУ. В Алтайский медицинский университет поступили представители 25 регионов страны и шести стран ближнего зарубежья. При этом знаковым достижением для вуза стало то, что почти 70% поступивших – около 700 человек – это выпускники школ и медицинских колледжей Алтайского края, принявшие решение остаться в родном регионе и сделавшие выбор в пользу одного из лучших медицинских вузов Сибири. В 2019 году в университет зачислено 293 целевика, из них 243 студента (83%) поступили в вуз, заключив договор с Министерством здравоохранения Алтайского края. Благодаря скоординированной работе АГМУ, Минздрава края и главных врачей на целевые места в вуз удалось привлечь наиболее подготовленных и одаренных абитуриентов и сохранить их для Алтайского края, а в перспективе – решить проблему дефицита медицинских кадров в отдаленных районах края. На 243 целевых места Минздрава Алтайского края претендовали более 800 человек, конкурс составил почти четыре человека на место. Добиться столь высоких результатов во многом помогает профориентационная работа со школьниками и студентами колледжей, которую вуз организует совместно с Министерством здравоохранения региона при личном участии министра здравоохранения Дмитрия Попова.

93 студента зачислены на первый курс АГМУ с результатами 240 баллов и выше, 76 из них – это алтайские школьники, которые будут получать дополнительную материальную поддержку от вуза в течение первого года обучения. Впервые за многие годы в университет поступило семь стобалльников. Практически все студенты, зачисленные на бюджет, имеют индивидуальные достижения. Это школьники и выпускники медицинских колледжей, окончившие учебные заведения с отличием, победители статусных олимпиад, волонтеры и др. Всего в этом году в вуз принято 170 золотых медалистов и около 50 выпускников колледжей с красными дипломами.

Алтайский медицинский университет готовит кадры для всего Алтайского края и других регионов России. Высокое качество образования выпускников подтверждается данными авторитетных исследований: АГМУ входит в топ-100 лучших вузов страны по версии Forbes*, является лидером рейтинга востребованности вузов РФ, представлен в международном рейтинге вузов ARES-2018*. В 2018 году АГМУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге "Социальный навигатор" (2015 г. – 8-е место). По итогам рейтинга, составленного на основании мониторинга эффективности деятельности вузов за 2017 год, АГМУ находится во второй лиге эффективных вузов и занимает 20-е место среди 1298 вузов России, пятое место среди 55 медицинских вузов страны и первое место в Алтайском крае. Впервые в 2018 году высший статус "Лучшие образовательные программы инновационной России" завоевали пять реализуемых вузом учебных программ ("Лечебное дело", "Педиатрия", "Фармация", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело").

В университете сильнейший профессорско-преподавательский состав: студентов обучают два члена-корреспондента РАН, 120 докторов наук, 330 кандидатов наук, один заслуженный деятель науки РФ, 22 заслуженных врача РФ, девять заслуженных работников высшей школы, ведущие врачи практического здравоохранения.

Алтайский государственный медицинский университет располагает семью современными учебными корпусами, оборудованными лекционными залами и лабораториями для проведения научных и практических занятий, а также тремя собственными медицинскими клиниками и стоматологическим отделением. В составе студенческого городка АГМУ – четыре студенческих общежития, которые находятся в центре города.

На шести факультетах университета (лечебном, педиатрическом, фармацевтическом, стоматологическом, медико-профилактическом, факультете иностранных студентов), а также в ординатуре и аспирантуре обучается 6130 человек, в том числе представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Обучающиеся отрабатывают практические навыки в Симуляционном центре вуза и его филиалах, расположенных в крупнейших клиниках города. Прохождение учебной и производственной практики организовано на 152 учебных базах вуза, размещенных в лечебно-профилактических учреждениях Алтайского края.

В АГМУ активно развивается наука, в том числе выполняются исследования в рамках государственного задания; разработки ученых вуза внедряются в других регионах. Одним из последних значимых достижений стало открытие третьего диссертационного совета, и теперь диссоветы университета охватывают восемь наиболее востребованных клинических специальностей, многие из них являются единственными за Уралом.

*Форбс, ЭРИС-2018 — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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