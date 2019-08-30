Почти 1,5 тыс. барнаульцев встретят 1 сентября без горячей воды из-за ремонта сетей

Временно будет ограничена подача горячего водоснабжения жителям Ленинского и Октябрьского районов Барнаула, сообщили в Сибирской генерирующей компании.

Под кратковременное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 2 сентября до 9:00 4 сентября – жители многоквартирного дома и детский сад по адресам Северо-Западная, 26 и 30;

с 9:00 5 сентября до 9:00 6 сентября – жители четырех многоквартирных домов по улице Гущина.

Перенесено отключение на 9:00 4 сентября до 9:00 5 сентября для жителей девяти многоквартирных домов по улицам Монтажников и Веры Кащеевой.

Также, согласно графику, без горячей воды останутся:

до 9:00 3 сентября – частные дома в границах улиц Советской Армии, Транзитной и 2-й Северо-Западной, проезда Ракетного;

по 15 сентября включительно – семь многоквартирных домов по улицам Г. Исакова и Малахова;

по 15 сентября включительно – медицинское учреждение по адресу улица Суворова, 13.

Всего под временным ограничением горячего водоснабжения остаются 1335 барнаульцев.

Список всех объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Над домом не стоит никакого знака – ресурс исправно подается. Если же горячей воды по какой-то причине нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан, отмечают в СГК.