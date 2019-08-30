Барнаульскому учителю нужно полгода копить на iPhone XS Max 512 ГБ. Если не кушать

Эксперты "Авито Работа" выяснили, насколько доступен учителям Барнаула флагманский смартфон от Apple – iPhone XS Max 512 ГБ, сравнив среднюю зарплату педагога со стоимостью гаджета.
Новый "яблочный" смартфон можно приобрести за 123 тыс. рублей, если брать в фирменном магазине. Учитель же в Барнауле в среднем получает около 21,3 тыс. рублей. Таким образом, потребуется копить больше пяти месяцев, если откладывать весь ежемесячный доход полностью.
Меньше всего копить придется учителям из Москвы – три месяца при зарплате 42,6 тыс. рублей. Дольше всего откладывать придется педагогам из Воронежа – около семи месяцев при зарплате 17,5 тыс. рублей. В среднем по России новый iPhone обойдется учителям в 4,8 зарплаты.
По данным "Авито", Apple занимает первое место по популярности среди смартфонов.
Ранее сообщалось, что алтайские учителя с 1 сентября перейдут на зарплаты с базовым окладом в 7 тыс. рублей.
Комментарии
А нафига учителю айфон?
В Барнауле за зарплату учителя можно снять однушку и еще выжить на оставшиеся. В Москве даже на однушку не хватит зп если совсем не в далеком замкадье. Вот и не понятно где еще проще жить...
вроде зарплата учителей тыщ 15 в реале? не? при цене 123тыщи....чет как то 6 мсяцев никак не катируются
Зато кнопочную Нокию, 20 штук может купить за 1 месяц, опять же не кушая.... к чему новость?)))
Совсем сотрудникам "Экспертам" Авито делать нечего, бедняжки)))
iPhone - предмет первой необходимости для учителя на Алтае?
Смысл новости? Людей потроллить?
- гость -
В Барнауле за зарплату учителя можно снять однушку и еще выжить на оставшиеся. В Москве даже на однушку не хватит зп если совсем не в далеком замкадье. Вот и не понятно где еще проще жить...
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Однозначно, в Москве проще. Не знаю, сколько стоит снять однушку в Москве, двушка около метро (полчаса до центра) стоит 40 тыс.руб. Однушка явно дешевле.
А все остальное - продукты, одежда, быт.техника в Москве стоит так же, как в Барнауле. Если квартиру снимать на семью, а не одного, остаток после оплаты жилья будет выше в Москве.
30.08.2019 17:10
- гость -
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Пол часа до центра езды на метро? Это глубочайшие выселки. Меньше 50 тысяч в Москве приличная однушка не на выселках не стоит. В основном там комнаты снимают. Двушка за сорок, лол.
30.08.2019 17:34
- гость -
30.08.2019 17:10
- гость -
___
Пол часа до центра езды на метро? Это глубочайшие выселки. Меньше 50 тысяч в Москве приличная однушка не на выселках не стоит. В основном там комнаты снимают. Двушка за сорок, лол.
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Полчаса до центра для вас выселки? А в Барнауле вы сколько времени тратите на дорогу до работы? И переведите на русский "лол", а то вас не понять.
30.08.2019 17:46
- гость -
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За пол часа я в Барнауле доеду в Павловск. Так же в любую часть города, при обычной ситуации, с учетом обычных пробок и ходьбы до места и до машины. А переводить гугл будет, если ваши познания столь скудны.
Скорость метро в Москве 40,78 по данным Вики. Некоторые ветки ходят значительно быстрее, в два раза быстрее.
Возьмем даже среднюю, делим на два - это 20 километров.
20 километров от Кремля - это Люберцы, Видное, Одинцово, замкадье дремучее. Это вообще не Москва ни разу. И добираться не на метро туда такое себе удовольствие. Плюс если на метро 30 минут, еще до метро дойти и от метро. А если куда в бок поехать надо или еще... Короче полный мрак. За сорок двушка в Москве - это сказки.
копить на бентли можно всю жизнь вопрос -Зачем?