АМЗ сменил название. На днях рабочих переведут на новый алтайский Моторный завод

С первой половины сентября начнется перевод персонала с АО "Алтайский Моторный Завод" (АМЗ) в ООО "Алтайский Моторостроительный Завод", сообщили в пресс-службе концерна "Тракторные заводы".

По словам генерального директора завода Юрия Чеботарева, на "новом" заводе планируется до конца года выпустить около 170 двигателей. Это позволит решить проблему с выплатой заработной платы.

В концерне подчеркнули, что новое юридическое лицо было создано "для сохранения кадрового и производственного потенциала и стабилизации социально-экономической обстановки завода" по согласованию с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

С целью сохранения трудового коллектива вновь созданное предприятие взяло на себя обязанность по выплате долгов по зарплате работникам АМЗ. Так, 20-21 августа по решению нового предприятия всем работникам АМЗ была выплачена зарплата за июнь.

"Поступление июльской заработной платы начнется с 30 августа", — заверили в концерне "Тракторные заводы".

Начиная с 2008 года АМЗ было убыточным ввиду отсутствия необходимого объема заказов. С мая 2018 года АМЗ находится в процедуре банкротства (наблюдения). С апреля 2019 года на предприятии введена процедура конкурсного производства. В соответствии с законодательством, во время конкурсного производства погашение задолженности по заработной плате возможно только после оплаты другой более ранней задолженности второй очереди, что в текущей ситуации было невозможным.