Организации Алтайского края приглашают принять участие в международной специализированной сельскохозяйственной выставке AGRITEK/FARMTEK ASTANA 2020*, которая пройдет в городе Нур-Султане, Республика Казахстан, в период с 11 по 13 марта 2020 года. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе.
Застроенная выставочная площадь будет безвозмездно представлять компании нашего региона, отвечающие требованиям и выполнившие условия, указанные в Порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края для финансирования индивидуального участия в международных выставочных мероприятиях.
В рамках данной выставки будут представлены следующие тематические разделы:
- сельскохозяйственная техника и оборудование;
- ландшафтные работы и лесоводство;
- оборудование для орошения, насосы;
- технологии интенсивного земледелия;
- оборудование для уборки овощей и фруктов и другие.
Оплату выставочной площади и оборудования организаций Алтайского края финансирует Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 по 13 сентября 2019 года на портале мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 8322
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*Эгритек/Фармтек Астана 2020 – прим. ред.
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