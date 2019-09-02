Организации Алтайского края приглашают принять участие в международной специализированной сельскохозяйственной выставке AGRITEK/FARMTEK ASTANA 2020*, которая пройдет в городе Нур-Султане, Республика Казахстан, в период с 11 по 13 марта 2020 года. Отбор участников осуществляется на конкурсной основе.

Застроенная выставочная площадь будет безвозмездно представлять компании нашего региона, отвечающие требованиям и выполнившие условия, указанные в Порядке отбора субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края для финансирования индивидуального участия в международных выставочных мероприятиях.

В рамках данной выставки будут представлены следующие тематические разделы:

сельскохозяйственная техника и оборудование;

ландшафтные работы и лесоводство;

оборудование для орошения, насосы;

технологии интенсивного земледелия;

оборудование для уборки овощей и фруктов и другие.

Оплату выставочной площади и оборудования организаций Алтайского края финансирует Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 4 по 13 сентября 2019 года на портале мойбизнес22.рф.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 800 222 8322

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*Эгритек/Фармтек Астана 2020 – прим. ред.