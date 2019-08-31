Декларационное бремя снимут с большинства алтайских депутатов

Алтайский край – один из первых регионов, призвавших упростить процедуру сдачи деклараций для сельских депутатов. Действующий закон сделал представительную власть в муниципалитетах еще менее привлекательной. С одной стороны, приходилось публично демонстрировать свои доходы, с другой стороны, за ошибки, даже банальные неточности, можно было потерять мандат. По инициативе "Единой России" закон наконец смягчили. После изменения федерального закона поправки оперативно стали вносить и на краевом уровне. Первое чтение в Алтайском краевом Заксобрании состоялось в минувший четверг, 29 августа.

Отчитываться придется не всем

В 2016 году в законе о местном самоуправлении появилась норма, по которой отчитываться о доходах, имуществе своем, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должны были все депутаты уровня городов, районов и сел. Уже тогда многие сельские народные избранники выражали недовольство новым правилом. Миллионов и дворцов у депутатов такого уровня обычно и нет, но показывать всему селу, что ты имеешь, было неприятно всем. Кому понравится, что все соседи будут знать, сколько ты получаешь и чем владеешь.

По словам председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Бориса Трофимова, теперь закон освобождает сельских депутатов от подачи деклараций. Это придется делать только в нескольких случаях.

Во-первых, если в минувшем году произошла покупка земли, недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций на сумму выше семейного дохода за последние три года. Во-вторых, для новых депутатов в течение четырех месяцев после избрания (а не каждый год). Это не касается тех народных избранников, которые работают в думе или собрании депутатов на постоянной основе, за деньги (таких не более 10%). Им придется отчитываться так же, как и прежде.

Как ранее Amic.ru сообщал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов, в 2018 году сведения о доходах представили более 7,4 тысячи депутатов и глав муниципалитетов. С учетом членов семей – более 17,9 тысячи справок. Не предоставили данные 221 депутат.

Менее суровое наказание

Второй важный момент – мера ответственности за недостоверность и неполноту сведений. Да, в России, судя по всему, есть депутаты осознанно "забывшие" указать недавно купленный дом, машину, новый счет в банке. Но большинство неточностей носят технический характер.

До сих пор для мундепов было только одно наказание: ошибся в документах, не указал имущество или доход – сдавай мандат.

Теперь же возможно несколько вариантов наказания:

предупреждение;

освобождение от должности в представительном органе (думе, райсовете, поселковом собрании депутатов) или запрет занимать должность до прекращения срока полномочий;

прекращение исполнения полномочий на постоянной основе (работа за зарплату) или запрет на исполнение полномочий;

досрочное прекращение полномочий.

Мнение депутатов

Повторимся, парламентарии Алтайского края неоднократно призывали федеральные власти смягчить закон. Ведь не справедливо, что депутат Госдумы, а каждый из них получает в парламенте зарплату, за неточные данные может получить лишь предупреждение (лишение мандата только за серьезное сокрытие), а муниципальный депутат, который живет в селе и не получает денег за это денег, должен чуть ли не с позором сдавать свои корочки за забытый счет в банке, где лежит три рубля.

В регионе и без того сложно найти желающих становиться народными избранниками и главами сел, а тут еще декларации. Поправки в закон поддерживают и местные, и краевые депутаты, которые приняли их почти единогласно.

"Поправки в закон лишат многолетнюю проблему депутатов муниципального уровня. Это позволит привести меры ответственности для муниципальных депутатов вровень с депутатами региональных парламентов и Государственной думы, чтобы у нас позиция по декларациям была одинаковой", – прокомментировал председатель АКЗС Александр Романенко.

Проблема так или иначе коснулась депутатов всех четырех основных партий в регионе: "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", а потому решение этого перезревшего вопроса не будут откладывать в долгий ящик – окончательно закон поправят в конце сентября.