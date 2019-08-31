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Декларационное бремя снимут с большинства алтайских депутатов

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Поправки в закон облегчат процесс подачи сведений о доходах
Фото: governmentbusiness.co.uk

Фото: governmentbusiness.co.uk

Алтайский край – один из первых регионов, призвавших упростить процедуру сдачи деклараций для сельских депутатов. Действующий закон сделал представительную власть в муниципалитетах еще менее привлекательной. С одной стороны, приходилось публично демонстрировать свои доходы, с другой стороны, за ошибки, даже банальные неточности, можно было потерять мандат. По инициативе "Единой России" закон наконец смягчили. После изменения федерального закона поправки оперативно стали вносить и на краевом уровне. Первое чтение в Алтайском краевом Заксобрании состоялось в минувший четверг, 29 августа.

Отчитываться придется не всем

В 2016 году в законе о местном самоуправлении появилась норма, по которой отчитываться о доходах, имуществе своем, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей должны были все депутаты уровня городов, районов и сел. Уже тогда многие сельские народные избранники выражали недовольство новым правилом. Миллионов и дворцов у депутатов такого уровня обычно и нет, но показывать всему селу, что ты имеешь, было неприятно всем. Кому понравится, что все соседи будут знать, сколько ты получаешь и чем владеешь.

По словам председателя комитета АКЗС по местному самоуправлению Бориса Трофимова, теперь закон освобождает сельских депутатов от подачи деклараций. Это придется делать только в нескольких случаях.

Во-первых,  если в минувшем году произошла покупка земли, недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций на сумму выше семейного дохода за последние три года. Во-вторых, для новых депутатов в течение четырех месяцев после избрания (а не каждый год). Это не касается тех народных избранников, которые работают в думе или собрании депутатов на постоянной основе, за деньги (таких не более 10%). Им придется отчитываться так же, как и прежде.

Как ранее Amic.ru сообщал начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по обеспечению региональной безопасности Владимир Тарасов, в 2018 году сведения о доходах представили более 7,4 тысячи депутатов и глав муниципалитетов. С учетом членов семей – более 17,9 тысячи справок. Не предоставили данные 221 депутат.

Менее суровое наказание

Второй важный момент – мера ответственности за недостоверность и неполноту сведений. Да, в России, судя по всему, есть депутаты осознанно "забывшие" указать недавно купленный дом, машину, новый счет в банке. Но большинство неточностей носят технический характер.

До сих пор для мундепов было только одно наказание: ошибся в документах, не указал имущество или доход – сдавай мандат.

Теперь же возможно несколько вариантов наказания:

  • предупреждение;
  • освобождение от должности в представительном органе (думе, райсовете, поселковом собрании депутатов) или запрет занимать должность до прекращения срока полномочий;
  • прекращение исполнения полномочий на постоянной основе (работа за зарплату) или запрет на исполнение полномочий;
  • досрочное прекращение полномочий.

Мнение депутатов

Повторимся, парламентарии Алтайского края неоднократно призывали федеральные власти смягчить закон. Ведь не справедливо, что депутат Госдумы, а каждый из них получает в парламенте зарплату, за неточные данные может получить лишь предупреждение (лишение мандата только за серьезное сокрытие), а муниципальный депутат, который живет в селе и не получает денег за это денег, должен чуть ли не с позором сдавать свои корочки за забытый счет в банке, где лежит три рубля.

В регионе и без того сложно найти желающих становиться народными избранниками и главами сел, а тут еще декларации. Поправки в закон поддерживают и местные, и краевые депутаты, которые приняли их почти единогласно.

"Поправки в закон лишат многолетнюю проблему депутатов муниципального уровня. Это позволит привести меры ответственности для муниципальных депутатов вровень с депутатами региональных парламентов и Государственной думы, чтобы у нас позиция по декларациям была одинаковой", – прокомментировал председатель АКЗС Александр Романенко.

Проблема так или иначе коснулась депутатов всех четырех основных партий в регионе: "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", а потому решение этого перезревшего вопроса не будут откладывать в долгий ящик – окончательно закон поправят в конце сентября. 

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

31.08.2019 07:58
- гость -

Законодатели снимают с себя часть законов...А про сельских депутатов = это просто шумовое прекрытие.

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31.08.2019 09:00
Арт

Пид@расы,совсем ОХ уху ели. Людей за быдло- скот держат. Это не избранники от народа, это комерсам что за Сникерс отдадуться. Позор. Позор. Покажите хоть одно их решение после которого нам жить легче, после которого уверен,что детям станет проще и появится уверенность в завтрашнем дне (ххотябы за последние два года,с учётом статистики в день они хоть что то да Принимают бездари и бездельники с корками и хорошей зрЯплатой

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31.08.2019 09:28
Чучмек

Вы текст-то прочитали, прежде чем критиковать? Совершенно уместные поправки...

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