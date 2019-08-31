ГИБДД рассказала, где в Барнауле установят новые дорожные камеры

В 2019 году на улицах Барнаула поставят шесть дополнительных стационарных дорожных камер, рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

Глава ведомства сообщил, что соответствующий приказ уже подписан.

Дополнительные камеры в Барнауле установят на перекрестках:

пр. Ленина – ул. Гоголя;

пр. Ленина – ул. Матросова;

ул. Аванесова – ул. Кауфмана;

ул. Попова – ул. Энтузиастов;

Павловский тракт – ул. Советской Армии.

Помимо этого, три новых комплекса установят в Бийске и один – в Рубцовске.

Сейчас в Алтайском крае всего действуют 54 стационарных комплекса фиксации нарушений и 12 передвижных.

Напомним, что в июле ГИБДД представила информацию обо всех дорожных камерах России. Теперь их местоположение можно посмотреть в специальном разделе на сайте ведомства.