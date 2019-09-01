Клумбы против дрифтеров. В алтайской ГИБДД придумали новый способ борьбы с гонщиками

Госавтоинспекция Алтайского края ищет разные способы для борьбы с дрифтерами. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Владислав Перцев.

Он отметил, что в Госавтоинспекцию часто поступают жалобы барнаульцев на автолюбителей, которые вечером устраивают гонки возле Речного вокзала, на парковках торговых центров и в других местах. Они сильно шумят, мешают спать людям и создают аварийные ситуации. Один из способов, который решили применить в ГИБДД, – на полюбившемся дрифтерами месте установить клумбу.

"Мы встречались с представителями алтайского автоспорта. Есть идея отправлять таких гонщиков на специальные площадки. Например, на аэродром Панфилово, где проходят профессиональные соревнования. Что касается Речного вокзала, там специально изменили организацию движения. На самом широком участке, который нравился дрифтерам, специально установили клумбу", – рассказал Перцев.

Полиция также просит владельцев торговых центров ограничивать въезд на парковку в вечернее время.