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Клумбы против дрифтеров. В алтайской ГИБДД придумали новый способ борьбы с гонщиками

, ИА "Амител"
Любители дрифта не только нарушают правила, но и мешают жителям

Госавтоинспекция Алтайского края ищет разные способы для борьбы с дрифтерами. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального управления ГИБДД ГУ МВД России Владислав Перцев.

Он отметил, что в Госавтоинспекцию часто поступают жалобы барнаульцев на автолюбителей, которые вечером устраивают гонки возле Речного вокзала, на парковках торговых центров и в других местах. Они сильно шумят, мешают спать людям и создают аварийные ситуации. Один из способов, который решили применить в ГИБДД, – на полюбившемся дрифтерами месте установить клумбу.

"Мы встречались с представителями алтайского автоспорта. Есть идея отправлять таких гонщиков на специальные площадки. Например, на аэродром Панфилово, где проходят профессиональные соревнования. Что касается Речного вокзала, там специально изменили организацию движения. На самом широком участке, который нравился дрифтерам, специально установили клумбу", – рассказал Перцев.

Полиция также просит владельцев торговых центров ограничивать въезд на парковку в вечернее время.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

1.09.2019 07:38
Рентабельно

Клумбы в место полюцаев

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1.09.2019 08:32
Пионер

К сожалению, по всей строгости закона дрифтеров наказать нельзя, т.к. ГиБДД в это время уже давно спит.

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1.09.2019 09:36
- гость -

Может мусарам жалования добавить, да телятины-блатной до кучи подкинуть ???

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1.09.2019 10:39
- гость -


1.09.2019 09:36
- гость -
Зарплаты у них и так отличные, льгот навалом, а вот желания работать - нет!

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