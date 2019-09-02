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Светофоры, камеры и клумбы. Как в Алтайском крае снижают аварийность

, ИА "Амител"
124 человека погибли на дорогах Алтайского края с начала 2019 года
Фото: lvbg.ru

Фото: lvbg.ru

Количество ДТП в Алтайском крае за шесть месяцев 2019 года сократилось на 2,78%. И почти на 5% уменьшилось количество погибших. А вот число детей, ставших жертвами ДТП, – выросло. О том, что делают в регионе, чтобы повысить безопасность на дорогах, рассказал во время пресс-конференции 29 августа начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.
 

На дорогах становится безопаснее

С начала 2019 года в ДТП в Алтайском крае погибли 124 человека, из них 21 – в Барнауле. Это на 4,61% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, подчеркнул Владислав Перцев.

Чтобы повысить безопасность на дорогах, в первую очередь ГИБДД обращает внимание на самые проблемные участки. Нерегулируемые пешеходные переходы в городе оборудуют специальными светофорами типа Т7, наносят новую бело-желтую разметку – она больше привлекает внимание.

Стало меньше, по словам Перцева, и "пьяных" ДТП. Этот показатель снизился на 11% по сравнению с прошлым годом. По вине пьяных водителей с начала года произошло 138 аварий, в которых погиб 21 человек.

Всего за последние семь месяцев в крае задержали 6 846 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 893 из них попались пьяными повторно. Главный автоинспектор края подчеркнул, что нетрезвые водители-рецидивисты несут теперь уголовную ответственность.

Скрытый патруль для пассажирского транспорта

Бороться с аварийностью на пассажирском транспорте помогают скрытые патрули, отметил Перцев. То есть к работе в патрулях привлекают не только инспекторов, но и сотрудников транспортных компаний. По словам Перцева, это позволяет повысить ответственность должностных лиц, которые отвечают за пассажирские перевозки. В результате в этом году количество аварий по вине водителей автобусов сократилось на 23,8%.

Дети – на особом контроле

А вот количество ДТП с участием детей в Алтайском крае выросло. В 2019 году произошло на 1,6% больше аварий с участием несовершеннолетних, чем год назад. Чтобы исправить ситуацию, в крае регулярно проводят рейды "Внимание – дети!", которые направлены на профилактику нарушений ПДД и соблюдение правил перевозки детей.

Помимо этого с 1 сентября в школах Барнаула опробуют инициативу "Родительский патруль". Это совместный проект ГИБДД и Минобрнауки края. Педагоги и активные родители будут патрулировать дороги возле школ. Глава ГИБДД Алтайского края надеется, что эта инициатива поможет повысить безопасность детей на дорогах.

Сначала родительские патрули появятся в школах Барнаула и Бийска, а затем их введут в других населенных пунктах края.

Ремонт и клумбы против гонщиков

В Барнауле, по словам Перцева, снизилась актуальность проблемы "гонщиков", которые с большой скоростью рассекают по проспекту Ленина. В первую очередь это связано с ремонтными работами на проспекте. Но главный автоинспектор уверяет, что к возвращению нарушителей ведомство готово. Уже принято решение об установке шести стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Один из них поставят на пересечении пр. Ленина и ул. Гоголя.

Дополнительные камеры и скоростемеры установят на перекрестках: пр. Ленина – ул. Матросова, Аванесова – Кауфмана, Попова – Энтузиастов, Павловский тракт – ул. Советской Армии. Три таких комплекса установят в Бийске и еще один – в Рубцовске. Сейчас в крае работают 54 стационарных и 12 мобильных комплексов фото- и видеофиксации.

В ГИБДД надеются, что камеры заставят любителей скоростной езды соблюдать правила дорожного движения в городах. А вот бороться с дрифтерами на Речном вокзале в Барнауле поможет клумба: ее специально разбили в этом году на их любимом месте. Теперь там разогнаться негде.

 

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

2.09.2019 09:20
- гость -

Дебилам ничего не поможет

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