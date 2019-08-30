Неудобные узники. Что принесет обмен пленными между Россией и Украиной

Несмотря на перенос обмена пленными между Россией и Украиной, ясно, что процесс сдвинулся с мертвой точки. О начавшемся обмене и его последствиях размышляет журналист Amic.ru Андрей Магас.

Неудобные узники

Некоторые родственники заключенных россиян и украинцев надеялись уже вскоре встретить своих близких, находящихся в заключении несколько лет. Однако, по информации СБУ, обмен перенесли. Точно даты обмена пока не называется, предположительно, это может произойти во вторник, 3 сентября. РИА новости со ссылкой на дипломатический источник пишут, переговоры продолжаются, процесс еще не завершен.

Официальные лица пока комментируют происходящее довольно скупо и непоследовательно. После заявления нового генпрокурора Украины Руслана Рябошапки, что "Украина и Россия начали обмен пленными", последовали опровержения из офиса украинского президента о том, что процедура обмена не завершена, и вообще, мол, дата отправки заключенных домой еще не ясна. Метания Киева понятны — "партия войны" еще не потеряла свое былое влияние и еще способна доставить власти немало сложностей, хотя на новый майдан у нее сил уже явно не хватит.

Российские власти также проявляют сдержанность, чтобы не разогреть ситуацию — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этапирование украинского режиссера Олега Сенцова из якутской колонии в Москву, заявил, что по линии обмена "осуществляются определенные контакты". Напомним, что Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами весной 2014 года в Крыму после вхождения региона в состав РФ по подозрению в подготовке теракта. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Свою вину он не признал. Россия неоднократно отказывалась его освободить, ссылаясь на доказанную вину Сенцова. Многие известные деятели кино (Педро Альмодовар, Анджей Вайда, Кен Лоуч, Джонни Депп и другие) призывали российские власти освободить его, но безуспешно. За Сенцова регулярно просили "Международная амнистия", ОБСЕ, Госдеп США и другие международные организации. В 2018 году он был удостоен премии имени Сахарова. В общем, явно стал "неудобным" заключенным, держать которого становилось все более накладно для международных отношений.

Кроме того, в Москве регулярно проходили одиночные пикеты как общественных активистов, так и родных и близких арестованных и заключенных как с российской, так и с украинской стороны. Родственники российских ополченцев и активистов, находящихся в украинских тюрьмах требовали от Кремля активизировать усилия по освобождению близких. Не меньшую активность проявляла и "другая сторона" — родственники требовали освобождения того же Сенцова, задержанных в ноябре 2018-го во время рейда на Крым украинских моряков. Эти акции тоже были крайне неприятны российской стороне.

Гуманизм и политическая выгода

Со сменой власти на Украине, поражением "партии войны" на прошедших президентских и парламентских выборах, у российской власти появилась возможность освободить Сенцова и других украинских заключенных не только без потери лица и демонстрации своей слабости, но и даже с некоторой политической выгодой, учитывая, что Москва всегда настаивала на полном выполнении минских соглашений по Донбассу (обмен заключенными с обеих сторон является одним из пунктов).

Кроме того, в ходе обмена появится возможность освободить некоторых известных российских пленных и политических узников, арестованных в период президентства Петра Порошенко. Один из них — Кирилл Вышинский, главный редактор "РИА Новости — Украина", арестованный Службой безопасности Украины (СБУ) в мае 2018 года. 28 августа он был освобожден киевским судом из-под стражи, но его обязали являться на судебные заседания и по вызову правоохранительных органов.

Радостные эмоции и реалии большой политки

Впрочем, далеко не все разделяют оптимизм рядовых граждлан по начавшемуся процессу обмена. Так, главный редактор украинского издания "Цензор. Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Фэйсбуке обвинил российскую сторону в "затягивании"процесса и "провоцировании информационной волны" для "подталкивании Украины в выгодной для себя формуле обмена".

Политолог, обозреватель портала "Свободная пресса" Сергей Аксенов в беседе с корреспондентом ИА "Амител" скептически оценивает российско-украинский процесс обмена пленными: "Конечно, восторженную реакцию многих деятелей по поводу освобождения людей можно понять — "свобода лучше чем несвобода". Гуманитарный и гуманистический аспект здесь вполне понятен. Но нужно понимать, что в данном случае этот аспект все же вторичен — куда важнее аспект политический. А он явно направлен на сохранение Украины в ее нынешнем виде — глубоко враждебном для России. И нужно понимать, что происходящее смягчение ситуации ни к чему хорошему для нас в большом смысле не приведет — Украина останется враждебным России государственным образованием и продолжит отравлять ей жизнь. И в этом отношении политическая ценность обмена вызывает вопросы".

Политолог и публицист Федор Бирюков считает, что несмотря на противоречивость информации относительно процесса обмена, он неизбежно состоится. "Пленные, находящиеся по обе стороны были взяты именно для обмена — отсюда можно с уверенностью говорить то, что процесс точно состоится, — заявил он корреспонденту ИА "Амител" . — И наличие этих пленных уже принесло политические неудобства как для Украины, так и для России. И освобождение будет несомненным позитивом для обеих сторон. Другое дело, что идет обмен в обстановке секретности, информационных вбросов и, судя по всему, очень сложно. Это может быть связано с тем, что украинская сторона выдвинула какие-то не очень приемлемые для России условия, и сейчас идет процесс урегулирования. Но обмен точно состоится, причем Украине он нужен куда больше, чем России, поскольку привнесет несомненный плюс администрации нового украинского президента".