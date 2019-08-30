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Работникам АМЗ начали выплачивать зарплату за июль

, ИА "Амител"
Затем сотрудников переведут в новое предприятие на основе обанкротившегося
Фото: myaltai.com

Фото: myaltai.com

Работникам банкротного АО "Алтайский моторный завод" начали выплачивать заработную плату за июль, сообщили в министерстве промышленности и энергетики Алтайского края.

Ранее на работе несколько дней не появлялись около половины сотрудников, поскольку у них не было денег на проезд. После этого людям выплатили зарплату за июнь

Задержки по зарплате на заводе происходят регулярно. К примеру, в июле 2019 года 290 работников смогли добиться выплат за май только с помощью краевой прокуратуры, которая вновь подключается к ситуации.

Напомним, в апреле 2019 года Арбитражный суд Алтайского края признал Алтайский моторный завод банкротом. Конкурсное производство должно закончиться до конца года. В этом году у завода появился новый собственник – "Транспортные компоненты".

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в августе назвал Алтайский моторный завод одним из символов промышленности региона и сообщил журналистам, что сейчас прорабатываются разные варианты санации предприятия.

В июле зарегистрировано новое юрлицо – ООО "Алтайский моторостроительный завод". В первой половине сентября сюда планируется перевести на работу большую часть персонала с обанкротившегося АМЗ.

Новому собственнику правительство региона рекомендовало сохранить дизелестроительное производство, искать вариантов привлечения инвестиций в модернизацию производства и проводить поэтапную работу по восстановлению рынков сбыта.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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