Массовые отключения горячей воды продолжаются в Барнауле

В Барнауле продолжаются отключения горячей воды в связи с работами по реконструкции теплосетей, сообщила Amic.ru пресс-служба СГК.

В общей сложности, на сегодняшний день, в связи этим без горячего водоснабжения находятся 1335 жителей Ленинского и Центрального районов города. Многим из них вернут возможность принять теплый душ.

Так, 3 сентября дадут горячую воду жителям домов на проезде Ракетный, улицы 2-я Северо-Западная, Советской Армии и Транзитная, 15 сентября – в семи многоквартирных домах на улицах Георгия Исакова и Малахова, а также в медучреждении по адресу ул. Суворова, 13.

Кроме того, со 2 по 4 сентября отключат горячее водоснабжение жителям многоквартирного дома и детского сада по адресам Северо-Западная, 26 и 30, с 4 по 5 сентября – жильцам девяти многоэтажек по улицам Монтажников и В. Кащеевой, с 5 по 6 сентября – горожанам, проживающим в четырех многоквартирных домах на улице Гущина.

Актуальную информацию о готовящихся отключениях водоснабжения и сроках его возобновления можно получить на карте.