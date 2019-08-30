Путин считает, что правильно иметь трех детей в семье

Рождаемость в три ребенка на семью глава РФ Владимир Путин назвал нормальной, сообщает сайт Кремля.

Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с губернатором Мурнанской области Андреем Чибисом, когда тот рассказал об "огромном" количестве детей в региональных ЗАТО – почти три на семью.

"Не огромное, нормальное. Это правильно", — поправил чиновника президент России.

Напомним, законодатели предлагают с 2020 года назначать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка должны назначаться тем семьям, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о выделении из федерального бюджета семьям, где с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок, по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки на жилье. Такие меры должны будут действовать до 2022 года, однако, возможно и продление срока.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что самыми нуждающимися семьями в России являются те, в которых есть дети. По ее подсчетам, 51% многодетных семей находится за чертой бедности.