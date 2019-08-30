Девочка-подросток отрезала лапы коту в Новосибирске. Возбудили уголовное дело

Полицейские Новосибирска возбудили уголовное дело после зверского убийства кота в Академгородке, сообщает РИА "Новости".

Животному отрезали лапы и сняли скальп. Его труп нашли в мусорном баке.

Подозреваемой оказалась девочка-подросток. На нее ранее жаловались соседи, утверждая, что она "торгует черепами животных".

По результатам проверки правоохранительные органы заявили, что масштабы преступления явно преувеличены – ни о каких массовых убийствах речи не идет.

Школьница стала фигуранткой уголовного дела по признакам жестокого обращения с животным (ст. 245 УК РФ). Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.