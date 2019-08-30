Рабочий погиб на конвейере завода в Алтайском крае

Сотрудник филиала АО "Алтайвагон" в Рубцовске погиб на конвейерной ленте предприятия, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

По факту гибели 46-летнего рабочего проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам нарушения правил охраны труда (ст. 143 УК РФ).

Трагедия случилась 23 августа, но информация о ней появилась только спустя неделю. Тело мужчины обнаружили коллеги.

Судмедэксперты установили причину смерти. Ей стало удушение из-за сильного сдавливания грудной клетки.