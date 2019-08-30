После столкновения поездов в Кузбассе возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек в Кемеровской области при столкновении тепловоза с вагонами, гружеными углем, сообщает региональное СУ СКР.

Правоохранители нашли в действиях должностных лиц предприятия, на территории которого случилось ЧП, признаки нарушения правил безопасности при ведении работ.

При погрузочных работах поезд протаранил вагоны, в результате чего погибли 37-летний машинист и его 32-летний помощник. Кроме того, с травмами госпитализирован 30-летний составитель вагонов.

На месте происшествия работает следственная группа. Ей предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.

"В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего транспортного происшествия, повлекшего гибель людей, в том числе изучены должностные инструкции, проверено, соблюдалась ли техника безопасности при выполнении работ", – уточняет пресс-служба ведомства.