Барнаулец выиграл часы Хабенского за 400 тысяч рублей и сделал селфи с Дудем

Житель Барнаула Артем Узлов выиграл конкурс на YouTube-канале Юрия Дудя, а в качестве приза получил часы с руки актера Константина Хабенского, сообщает altapress.ru.

Барнаулец специально прилетел в Москву, чтобы забрать свой подарок стоимостью 400 тысяч рублей из рук самого Дудя. В качестве бонуса у него осталось селфи с одним из популярнейших российских блогеров.

Конкурс заключался в том, что нужно было придумать сценарий для героя голливудского фильма, которого мог бы сыграть Константин Хабенский. Обязательное условие участия – роль не должна быть связана с Россией.

Узлов придумал историю про специальный дом в Швейцарии, куда приезжали люди из разных уголков планеты, чтобы совершить эвтаназию.

Герой (Хабенский) беседует с ними у живописного озера и убеждает в том, что их проблема не стоит того, чтобы из-за нее лишаться жизни. Так он спасает сотни жизней.

Когда же заведение запрещают, герой рассказывает последнему посетителю историю своей жизни. Выясняется, что он бывший нацист, руководитель агитации и пропаганды, сбежавший в Швейцарию.

Однажды он выбрал это место, чтобы покончить с собой, но не смог этого сделать. Так к нему и пришла идея организовать особенные услуги. В результате единственным человеком, которому тут делают эвтаназию, становится сам владелец дома.

Стоит отметить, что выигранные барнаульцем часы швейцарского бренда Omega имеют собственную особенную историю. Они принадлежат к лимитированной серии "The Last Men On The Moon", созданная в честь экспедиций на Луну, астронавты которых пользовались именно этим брендом.

Хабенскому их подарил астронавт Юджин Сернан, который возглавлял "Апполон 17" при полете на спутник Земли. Серия выпущена в честь 30-летнего юбилея этой экспедиции и посвящена самому астронавту. На обороте часов изображен официальный логотип космической миссии Apollo XVII с надписью "E.A.CERNAN APOLLO XVII 12.14.1972 LAST MAN ON THE MOON".