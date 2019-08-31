Новоалтайск обогнал Барнаул по зарплатам. Средний доход на Алтае вырос на 9,2%

По всем территориям Алтайского края за первое полугодие наблюдается положительная динамика средней зарплаты – 109,2% относительно аналогичного периода 2018 года, сообщает региональный Минтруд.

Среднемесячная зарплата по крупным и средним организациям за январь – июнь 2019 года составила 30481 рубль. По районам – 24474 руб. и 33620 – по городам края.

Среди муниципальных образований самые высокие зарплаты по крупным и средним организациям сложились в Новоалтайске (36849 руб.), Барнауле (36153), Заринске (35053) и Белокурихе (30313).

Среди районов первое место занимает Змеиногорский (33092 руб.), далее идут Кулундинский (29909) и Благовещенский (28413).

Средний доход по районам края – 24474 руб. Выше этой отметки зарплаты в 17 территориях. В 38 районах темпы роста складываются выше среднекраевого (109,2%): в Романовском (115,4%), Калманском (115,2%), Усть-Пристанском (115,1%), Завьяловском (113,9%), Мамонтовском (113,9%), Заринском (113,8%). Среди городов – Яровое (112,8 %) и Новоалтайск (110,7 %).

В 10 муниципальных образованиях зарплата остается невысокой – менее 22 тыс. рублей (Алейский, Бурлинский, Быстроистокский, Ельцовский, Залесовский, Солонешенский, Солтонский, Третьяковский, Тюменцевский, Чарышский районы).

Ранее сообщалось, что по итогам первого месяца 2019 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 23941 руб.