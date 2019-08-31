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Взрыв газа произошел ночью в жилом доме Бийска

, ИА "Амител"
Два человека госпитализированы в больницу из-за травм, полученных при пожаре

Из здания было эвакуировано 23 человека, в том числе четыре ребенка / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю / vk.com/incident_22

В одном из многоквартирных домов Бийска произошел пожар в субботу ночью, 31 августа, сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре в квартире по улице Горно-Алтайская, 50 поступило в 3:54 ночи. Горела квартира на первом этаже. Спасатели приступили к тушению и эвакуации людей с верхних этажей при помощи автолестниц и по лестничным клеткам.

Из здания было эвакуировано 23 человека, в том числе четыре ребенка.

В результате пожара пострадали домашние вещи в квартире, а также были повреждены перегородки между квартирами. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Два человека получили травмы и госпитализированы в городские больницы – мужчина 1964 года рождения и женина 1965 года рождения. В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили о трех пострадавших. В соцсетях сообщается, что травмы также получил ребенок. 

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования. Как сообщают в паблике "Инцидент Бийск", в доме взорвался газ.

В мае народный музей сгорел в Бийске накануне "Ночи музеев". В нем было собрано более 3000 различных экспонатов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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