Уходя от погони пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку

Водитель сбил девушку и врезался в столб / Фото и видео: vk.com/incident_22

Водитель в Бийске насмерть сбил девушку на улице Советской в субботу утром, 31 августа, когда пытался скрыться от сотрудников полиции, пишет "Бийский рабочий".

Водитель находился в нетрезвом состоянии. Требования представителей ГИБДД остановиться он проигнорировал и попытался скрыться.

В результате погони автомобиль вылетел на пешеходный переход, по которому шла девушка. "Удар был такой силы, что тело девушки буквально разрубило пополам. Машина отлетела в столб и серьезно пострадала", – пишет издание.

Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как рассказала официальный представитель ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова, происшествие случилось около 6 часов утра на ул. Советская, 197. "Водитель — мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Премио", не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие, с последующем наездом на пешехода — девушку 1992 года рождения. Водитель и пассажир (мужчина 1994 года рождения) получили телесные повреждения", — рассказали в ведомстве.