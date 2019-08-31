Момент гибели девушки в Бийске, которую сбили на переходе во время погони. Видео

Водитель в Бийске насмерть сбил девушку на улице Советской в субботу утром, 31 августа, когда пытался скрыться от сотрудников полиции. Он находился в нетрезвом состоянии, сообщают очевидцы.
Требования представителей ГИБДД остановиться водитель проигнорировал и попытался уйти от погони.
В результате автомобиль вылетел на часть тротуара возле пешеходного перехода, на котором стояла девушка. Как сообщили местные СМИ, удар был такой силы, что тело девушки буквально разрубило пополам.
После машина отлетела в столб. Водитель и пассажир автомобиля живы, госпитализированы.
Как рассказала официальный представитель ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова, происшествие случилось около 6 часов утра на ул. Советской, 197. "Водитель – мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие с последующим наездом на пешехода – девушку 1992 года рождения. Водитель и пассажир (мужчина 1994 года рождения) получили телесные повреждения", – рассказали в ведомстве.
Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии
Ну где там водятлы, давайте расскажите, что пешеход не убедилась
Так вот живешь, и внезапно перестаешь..
Надо разрешить применять оружие полиции в таких случаях .. избежали бы такого финала
Всё из за того что мусара гнались, постоянно из за них. А так бы спокойно ехал не привлекая внимания.
Александр тоже бухим садишься за руль?