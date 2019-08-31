Космонавты сняли на видео, как "Федор" с российским флагом в руке осваивается на МКС

Видео, на котором робот FEDOR перемещается по Международной космической станции (МКС), появилось на YouTube-канале телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что российскому космонавту Алексею Овчинину примерно с 15-го раза удалось включить электропитание робота. Даже хотели по кнопке включения молотком стукнуть.

"Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта", - сказал Овчинин.

Специалисты Центра управления полетами посоветовали заменить аккумуляторные батареи в роботе, однако вскоре его удалось включить и без этого.

"Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", — сообщил Овчинин.

27 августа корабль "Союз" с роботом успешно причалил к МКС со второй попытки. За несколько дней до этого произошел сбой при стыковке и мероприятие отложили.