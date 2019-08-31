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Космонавты сняли на видео, как "Федор" с российским флагом в руке осваивается на МКС

, ИА "Амител"
Российскому космонавту Алексею Овчинину примерно с 15-го раза удалось включить электропитание робота

Видео, на котором робот FEDOR перемещается по Международной космической станции (МКС), появилось на YouTube-канале телеканала "Россия 24".

Ранее сообщалось, что российскому космонавту Алексею Овчинину примерно с 15-го раза удалось включить электропитание робота. Даже хотели по кнопке включения молотком стукнуть.

"Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта", – сказал Овчинин.

Специалисты Центра управления полетами посоветовали заменить аккумуляторные батареи в роботе, однако вскоре его удалось включить и без этого.

"Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", – сообщил Овчинин.

27 августа корабль "Союз" с роботом успешно причалил к МКС со второй попытки. За несколько дней до этого произошел сбой при стыковке и мероприятие отложили.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

31.08.2019 14:05
- гость -

Бедные космонавты. Заставили их таскать этот металлолом.

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