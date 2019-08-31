Более 275 тысяч алтайских школьников начнут свой учебный год через один день

В Алтайском крае за парты сядут 275 тыс. школьников, из которых 30 тыс. первоклассников, аудитории вузов наполнят 50 тыс. студентов, а детские сады примут 112 тыс. детей, рассказали в региональном Министерстве образования и науки.

На сегодня в крае действуют более двух тысяч образовательных учреждений. "Ни одна из школ не была ликвидирована в прошедшем учебном году. Из 1097 школ пять ждут планового ремонта в 2020 году, а четыре в обновленном виде встретят учеников уже сейчас", – подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, работают 868 детских садов, 273 государственные и муниципальные организации дополнительного образования, 57 организаций профессионального образования и 11 вузов.

К новому учебному году введено более тысячи дополнительных учебных мест. Около 50% школ получили новые автобусы, предметные и компьютерные классы, медицинское и кухонное оборудование и не только.

Также по поручению губернатора края Виктора Томенко завершается ремонт 23 спортивных залов в сельской местности.

Дошколят, школьников и студентов ждут 36 тысяч работников образования, в том числе 20 тысяч учителей. Напомним, с сентября 2019 года вводится отраслевая система оплаты труда педагогов. Вместо расчетного оклада устанавливается фиксированный, который увеличен в 2,5 раза – примерно 6,7-7 тыс. рублей Эта часть заработной платы станет неизменной для всех учителей, сохранятся и надбавки.