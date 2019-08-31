Автоподставщика нашли в Барнауле, который "задним ходом" совершил еще одно ДТП

В интернет-сообществе "Инцидент Барнаул" пытаются выяснить, можно ли считать совпадением то, что один автомобиль попадает в ДТП при схожих обстоятельствах.

"Участник нашего сообщества сообщает, что тот же автомобиль, о котором мы сообщали ранее, двигаясь задним ходом совершил еще одно ДТП. "30 августа около 21:30 на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Северо-Западной за 50 метров до светофора эта же "Камри" въехала в "Форд", — рассказал очевидец.

Также 30 августа другой житель Барнаула рассказал, что ночью двигался по улице Чкалова, когда водитель впереди идущего автомобиля остановился и начал сдавать задним ходом пока не совершил столкновение. "Он говорил, что поворот проехал. Перед этим он выехал передо мной. Свет моих фар по зеркалам не увидеть это сложно, тем более я остановился за два метра от него", — рассказал водитель.