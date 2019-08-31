Причины взрыва газа в жилом доме Бийска выясняет алтайский СК

В субботу ночью, 31 августа, в одной из квартир жилого дома в Бийске произошел хлопок воздушно-газовой смеси, в результате чего обрушились стены в трех жилых помещениях, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

"По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры, в которой произошла утечка газа — с ожогами он доставлен в городскую больницу Бийска", — рассказали в ведомстве.

Также были госпитализированы жильцы соседней квартиры — женщина и несовершеннолетний ребенок. Они отравились угарным газом, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Региональный СК проводят проверку. На место выехала следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины утечки бытового газа.

Ранее в алтайском МЧС сообщили, что в результате пожара пострадали домашние вещи в квартире, а также были повреждены перегородки между квартирами. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.