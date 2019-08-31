Адвокат одного из обвиняемых в убийстве Седова рассказал про тайную организацию

Обвиняемые Поспелов и Кочергин, потом Кочергин и убитый Седов на третьем фото / Фото: alt.kp.ru

Евгений Сергутов, адвокат Евгения Кочергина — второго фигуранта громкого дела об убийстве жителя Барнаула Михаила Седова, рассказал алтайской "Комсомольской правде" историю своего подзащитного.

Ранее мать Михаила Поспелова — второго обвиняемого в убийстве Седова, рассказала, что из ее сына выбили признательные показания. По ее версии, сын ни в чем не виноват.

Адвокат рассказал, что Кочергин с Поспеловым учился в одном классе. Они дружили, пока Поспелов не ушел в армию. Когда он отслужил, парни встретились, и между ними состоялся неприятный разговор.

"Поспелов рассказал мне про группировку, в которой сам, по его словам, состоял. Это была непубличная идеологическая организация, действовавшая на территории Барнаула, суть которой сводилось к бесцельному избиению людей", — сообщил на допросе Евгений.

По его словам, Поспелов пригласил его вступить в эту организацию, но он отказался и тогда они прекратили общение.

После того, как Поспелов женился, общение возобновилось. Как пишет издание, в этом моменте его показания расходятся с показаниями Поспелова и его матери, которые утверждают, что парни практически не общались.

Показания Евгения об отношении Поспелова к преступной группировке подтвердила на следствии и бывшая супруга Михаила. Согласно ее показаниям, ей было известно, что до армии он входил в группировку, которая занималась избиениями людей.

Она также рассказала, что ей было известно, что супруг замышляет что-то вроде "кражи колес".

Адвокат рассказал, что накануне убийства Поспелов предупредил супругу, что к ним в гости придет Кочергин и останется ночевать. По словам Евгения, уже в гостях Поспелов стал требовать выполнять его дальнейшие указания.

Как утверждает Евгений, он сел к нему в машину, на которой они приехали в гаражный кооператив на ул. Малахова, 107. Там, по его словам, Поспелов подошел к Седову и нанес удар, тот упал. Затем парни запихали Седова в багажник его же авто. Поспелов сел за руль своей Toyota Corolla, а Кочергину указал следовать за ним на Subaru Tribeca, принадлежавшей Седову.

Евгений рассказал, что когда они приехали к озеру в лесу, то Седов был в сознании. Вдвоем они утащили Седова вниз по склону, после чего Поспелов якобы сказал, что дальше разберется сам. После они уехали в сторону улицы Ковыльной, где бросили Subaru. Затем вернулись домой к Поспелову, где Кочергин остался ночевать.

Накануне присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве Михаила Седова. По их мнению, следствие смогло доказать вину подсудимых Михаила Поспелова и Евгения Кочергина.

Вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги.