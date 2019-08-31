Пилот самолета погиб и пострадала девочка при жесткой посадке в Подмосковье

Пилот легкомоторного самолета погиб в результате жесткой посадки в Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На борту самолета было два человека, включая 12-летнюю девочку", — рассказал источник.

Из-за жесткой посадки пострадала девочка, за ее состоянием на данный момент наблюдают специалисты.

Как сообщает "Комсомольская правда", девочку с места инцидента на вертолете транспортировали в реанимацию, есть подозрение на перелом позвоночника.

Следствие устанавливает детали. Известно, что происшествие случилось в районе деревни Минино.

Ранее сообщалось, что самолет А321 "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в кукурузном поле 15 августа, разрезают на части.