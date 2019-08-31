Мать годовалого ребенка, найденного мертвым в Башкирии, призналась в убийстве

28-летняя мать годовалого мальчика, найденного мертвым, задержана по подозрению в убийстве, сообщает СУ СК по Республике Башкирия.
"Сотрудниками отдела криминалистики <...> установлен психологический контакт с матерью пропавшего ребенка, в результате она дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка", – рассказали в ведомстве.
По версии следствия, ночью 29 августа женщина задушила своего сына, после чего выкопала на улице яму и закопала его.
Его тело, завернутое в домашнее одеяло, было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра.
Подозреваемая задержана, в отношении нее планируется избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.
29 августа жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии сообщила полиции о пропаже годовалого ребенка. Она рассказала, что легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.
Ранее сообщалось, что пропавший в Башкирии годовалый мальчик, якобы уползший ночью от мамы, найден мертвым.
Комментарии