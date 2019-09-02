Этой осенью НАШЕ Радио Барнаул представит на масштабном городском фестивале "Парк гриль" первый в Барнауле чемпионат по скоростному поеданию "Суперобжора 2019".

Любителей вкусно поесть приглашают 15 сентября на главную сцену фестиваля, чтобы принять участие в яркой борьбе, где члены жюри и зрители выберут самых быстрых и самых ненасытных из них. Чемпионат будет проходить в 4 этапа. Каждому победителю предстоит побороться в финале за главный приз — велосипед. Участникам будут предложены сочные, мощные хот-доги, бургеры и вкусные пельмени от генерального партнера мероприятия фирменной сети магазинов "Вкусная жизнь".

Чтобы принять участие в "Суперобжоре 2019", необходимо зайти в официальную группу в соцсети "ВКонтакте" НАШЕ Радио Барнаул и заполнить анкету. Из общего количества анкет редакция радиостанции выберет 20 "спортсменов".

Количество мест для желающих проверить свои гастрономические силы ограничено! К мероприятию допускаются лица старше 18 лет, каждый может принять участие только в одном конкурсе, при себе обязательно иметь удостоверение. Ознакомиться с полным перечнем условий чемпионата можно здесь.

Партнеры мероприятия: фирменный магазин "Дом меда", сеть магазинов морепродуктов "Океан".