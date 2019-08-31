Массовую тренировку проведут в Барнауле 1 сентября. Возможен новый мировой рекорд

Барнаульский Парк спорта Алексея Смертина приглашает любителей здорового образа жизни на массовую городскую тренировку, которая состоится в воскресенье, 1 сентября, в 18 часов.

Регистрация участников будет открыта с 17 часов. Организаторы подготовили программу мероприятий, гостей ждут не только спортивные занятия, но и розыгрыш призов.

Массовые городские тренировки в Барнауле проводят с 2015 года. В 2018 году в краевой столице был зафиксирован мировой рекорд: в Парке спорта собрались 4417 человек. Еще около тысячи человек сидели на трибунах.

Для установки нового рекорда на поле должны собраться более 4417 человек.

Массовая городская тренировка станет итогом очередного сезона проекта "Парк спорта. ЗОЖ". С июня по август в парке проходили бесплатные тренировки под открытым небом, в которых могли принять участие все желающие. 1 сентября отметят самых активных участников проекта.

В 2017 году в массовой тренировке в Барнауле приняли участие 3012 человек — тогда был установлен рекорд России. В феврале 2018 года в Калининграде в массовой тренировке приняли участие 3721 человек, таким образом, они превзошли прошлогодний результат Барнаула. Но 2 сентября 2018 года Барнаул вновь вышел на первое место, собрав 4417 человек.