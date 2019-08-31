Строительство крупных торговых центров прекратилось в Барнауле

В первом полугодии 2019 года в регионах России открылось лишь шесть крупных торговых центров, суммарная арендопригодная площадь которых составила 194,2 тыс. квадратных метров, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на РИА Недвижимость.

В Барнауле и Алтайском крае таких объектов за последний год и вовсе не появилось. Последний крупный ТРЦ здесь достроили в 2017 году — "Gallaxy", площадь которого составляет 150 тыс. кв. метров. Фактически, это ненамного меньше нынешней полугодовой статистики всей страны.

До этого в Барнауле один за одним запускали такие комплексы, как "Пионер", "Гулливер-парк", "Волна", "Арена" и другие. Сейчас инвесторы не позволяют себе такой роскоши.

Кроме того, в Барнауле наметилась новая тенденция — рост численности мелких магазинов формата "у дома", которым уступают крупные продуктовые гипермаркеты. Более того, в большинстве новостроек первые этажи как раз отданы предприятиям торговли и бытового обслуживания. В некоторых случаях возводились еще и пристройки для тех же целей.

Сегодня, по словам экспертов, в крупных городах наблюдается перенасыщение подобными площадями, а в малых населенных пунктах (100-300 тыс. человек населения) — наоборот, нехватка крупных торговых центров. Именно туда сегодня и заходят инвесторы.

Ранее Amic.ru рассказывал, почему барнаульцы разлюбили гипермаркеты и почему их вытесняют магазины формата "у дома".