Московский кот в рюкзаке с иллюминатором превратился в робота и космонавта

В соцсетях набирают популярность фотожабы, героем которых становится Хосико / Фото: tjournal.ru

Знаменитый кот Хосико из Москвы, на Instagram которого подписано 1,6 млн человек, превратился в космического путешественника и пилота огромных роботов, пишет TJournal.

Неделей ранее хозяева Хосико опубликовали фото, где тот сидит в рюкзаке для переноски животных с иллюминатором. Теперь в соцсетях набирают популярность фотожабы, героем которых становится кот.

Рыжего шотландского кота Хосико любят не только в России, но и на Западе. Его фото часто расходятся среди англоязычных пользователей соцсетей.