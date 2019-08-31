Первый день осени на Алтае будет дождливым и ветреным, но теплым: от +17 до +22

В воскресенье, 1 сентября, ночью в отдельных районах ожидается небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы 18-23 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Температура ночью +4...+9, в восточных районах местами до +14. Днем +17...+22, в отдельных районах небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ночью +7...+9 градусов, днем +18...+20. В первой половине ночи небольшой дождь, возможна гроза, ветер юго-западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Днем без осадков, ветер юго-западный, 8-13 м/с.