Самые маленькие квартиры в Барнауле. Тесно, но рядом детсад, магазин и автобусы

Малогабаритные квартиры интересны своим уютом и стоимостью / Фото: avito.ru

Эксперты "Авито недвижимость" проанализировали предложения на вторичном рынке в Барнауле и нашли самые маленькие квартиры в разных районах города.

10 квадратных метров

В Барнауле квартира общей площадью 10 кв. м. продается за 399 тысяч рублей. Автор объявления отмечает, что квартира светлая, чистая и с хорошим ремонтом. Жилье находится на первом этаже двухэтажного дома, в непосредственной близости от детского сада, школы, магазинов, больницы и остановок общественного транспорта.

13,6 квадратных метров

Студия площадью 13,6 кв. м. выставлена на продажу за 590 тысяч рублей. Она находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Квартира представляет собой кухню-прихожую, имеются пластиковое окно, металлическая дверь, туалет, душ и раковина в прихожей.

15 квадратных метров

На улице Весенняя продается квартира гостиничного типа (15 кв. м.) за 530 тысяч рублей. По словам продавца, в квартире сделан ремонт и установлены пластиковые окна. В шаговой доступности находятся детский сад, школа, магазины и остановка общественного транспорта.

15 квадратных метров

За 550 тысяч рублей продается квартира-студия площадью 15 кв. м. в районе Железнодорожный. Согласно объявлению, объект находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома в непосредственной близости от социальной и транспортной инфраструктуры. Продавец также отмечает, что по соседству живут тихие и добрые люди.

15 квадратных метров

В центре города можно стать обладателем квартиры за 600 тысяч рублей: объект площадью 15 кв. м. продается в спальном районе и в шаговой доступности от торговых центров и магазинов, школ и детских садов, а также остановок общественного транспорта. Автор объявления уточняет, что жилье после капитального ремонта: имеются пластиковое окно, натяжные потолки и ламинат. Также установлены железные тамбурная и входная двери.