РПЦ проверит работу художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге на оскорбление верующих

Заключение церковных экспертов будет подготовлено по резонансной работе известного российского художника Покраса Лампаса "Супрематический крест", сообщает РИА "Новости".
"Говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят. Он действительно есть, насколько я помню, о невозможности нанесения изображения креста на "попираемой" земле. Но надо изучать контекст, тут я не богослов, не историк Церкви, не специалист по этому вопросу – надо разбираться. Мы сейчас попросили, чтобы было некое такое заключение по этому поводу", – сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера".
Он подчеркнул, что ему импонирует позиция художника, готового идти на контакт и даже переделать свою работу.
"Была его пресс-конференция, он сказал, что, поскольку это вызвало такую реакцию со стороны верующих, то он еще раз хотел бы сказать, что никого не собирается оскорблять", – рассказал Легойда.
Однако, добавил он, необходимо понять, "что имеется в виду" под понятием "супрематический крест" и в чем была "художественная задача".
Ранее в РПЦ прокомментировали клип "Ленинграда" об Иисусе, припомнив маму Сергея Шнурова.
Покрас Лампас завершил свою работу "Супрематический крест" 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Однако 19 июля на площади были начаты дорожные работы и граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас заявил, что обязательно восстановит свою работу.
Комментарии
сказали же, что этот крест не христианский, чего разбираться
РПЦ проверьте еще перекрестки дорог, они тоже в виде креста!
И арифметику!!! Всё школьники калякают в своих тетрадях кресты!!!...
Попы искусствоведы?
У меня кнопочки на магнитоле крестиком расположены! Мне ее тоже на проверку в РПЦ нести?
Ну какие Вы, право ! А вдруг там какая бесовщина и от этого не удается перейти на четырехдневную неделю !
Какая-то женская позиция: Мы ещё не решили, обиделись мы или нет.
Чистой воды фарисейство. А завтра что? Крестообразные перекрестки запретят делать? Пора бы властям указать попам и их горлопанской пастве отведенное им место в СВЕТСКОМ государстве.
они помогают власти, они нужны пока народец удается дурить
"Говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят."
-------
Мы живем в светском государстве и никакие каноны этих ваших якобы вселенских соборов сектантов нам не указ.
почему никто не поднимает вопросов об оскорблении атеистов, почему нет такой статьи
А кто такой этот РПЦ, что собирается что-либо проверять?
А с каких пор РПЦ имеет право что-то там проверять? Или они уже начали выполнять функции прокуратуры? А "активисты", как я понимаю, взяли на себя функции полиции? Им кто-то такие полномочия давал?
Ну во-первых РПЦ не по собственной инициативе будет проверять, а во-вторых "активисты" такие же граждане и имеют право высказать саоё мнение.
2.09.2019 11:21
- гость -
То есть РПЦ таки заменяет прокуратуру? Не подскажете ссылку на закон, по которому организация, не имеющая отношения к государству, имеет право проверять что-то, неважно по чьей инициативе. И да, "мнение" - это одно, раздевание людей на улице - несколько другое, не находите?
как же задолбали эти "верующие" уже
Если все атеисты и агностики покинут Америку, она потеряет 93% Национальной академии наук и менее 1% заключенных тюрем. Думаю в России примерно та же ситуация будет.