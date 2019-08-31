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РПЦ проверит работу художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге на оскорбление верующих

, ИА "Амител"
В РПЦ отметили, что в данном вопросе нужно разобраться, в том числе и православным активистам, поскольку "тема неоднозначная"
Покрас Лампас завершил работу 'Супрематический крест' 8 июля на фестивале 'Стенограффия' / Фото: goblinnews.com

Покрас Лампас завершил работу "Супрематический крест" 8 июля на фестивале "Стенограффия" / Фото: goblinnews.com

Заключение церковных экспертов будет подготовлено по резонансной работе известного российского художника Покраса Лампаса "Супрематический крест", сообщает РИА "Новости".

"Говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят. Он действительно есть, насколько я помню, о невозможности нанесения изображения креста на "попираемой" земле. Но надо изучать контекст, тут я не богослов, не историк Церкви, не специалист по этому вопросу – надо разбираться. Мы сейчас попросили, чтобы было некое такое заключение по этому поводу", – сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера".

Он подчеркнул, что ему импонирует позиция художника, готового идти на контакт и даже переделать свою работу.

"Была его пресс-конференция, он сказал, что, поскольку это вызвало такую реакцию со стороны верующих, то он еще раз хотел бы сказать, что никого не собирается оскорблять", – рассказал Легойда.

Однако, добавил он, необходимо понять, "что имеется в виду" под понятием "супрематический крест" и в чем была "художественная задача".

Ранее в РПЦ прокомментировали клип "Ленинграда" об Иисусе, припомнив маму Сергея Шнурова.

Покрас Лампас завершил свою работу "Супрематический крест" 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. Однако 19 июля на площади были начаты дорожные работы и граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас заявил, что обязательно восстановит свою работу.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

1.09.2019 07:24
гость

сказали же, что этот крест не христианский, чего разбираться

0  1
1.09.2019 07:56
- гость -

РПЦ проверьте еще перекрестки дорог, они тоже в виде креста!

0  1
1.09.2019 09:18
- гость -

И арифметику!!! Всё школьники калякают в своих тетрадях кресты!!!...

0  1
1.09.2019 09:35
- гость -

Попы искусствоведы?

0  1
1.09.2019 10:43
- гость -

У меня кнопочки на магнитоле крестиком расположены! Мне ее тоже на проверку в РПЦ нести?

0  1
1.09.2019 10:57
Гость

Ну какие Вы, право ! А вдруг там какая бесовщина и от этого не удается перейти на четырехдневную неделю !

0  1
1.09.2019 12:29
- гость -

Какая-то женская позиция: Мы ещё не решили, обиделись мы или нет.

0  1
1.09.2019 12:30
АБОРИГЕН

Чистой воды фарисейство. А завтра что? Крестообразные перекрестки запретят делать? Пора бы властям указать попам и их горлопанской пастве отведенное им место в СВЕТСКОМ государстве.

0  1
1.09.2019 13:20
- гость -

они помогают власти, они нужны пока народец удается дурить

0  1
1.09.2019 14:18
- гость -

"Говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят."
-------
Мы живем в светском государстве и никакие каноны этих ваших якобы вселенских соборов сектантов нам не указ.

0  1
1.09.2019 21:27
гость

почему никто не поднимает вопросов об оскорблении атеистов, почему нет такой статьи

0  0
2.09.2019 07:58
- гость -

А кто такой этот РПЦ, что собирается что-либо проверять?

0  0
2.09.2019 09:27
- гость -

А с каких пор РПЦ имеет право что-то там проверять? Или они уже начали выполнять функции прокуратуры? А "активисты", как я понимаю, взяли на себя функции полиции? Им кто-то такие полномочия давал?

0  0
2.09.2019 11:21
- гость -

Ну во-первых РПЦ не по собственной инициативе будет проверять, а во-вторых "активисты" такие же граждане и имеют право высказать саоё мнение.

0  0
2.09.2019 11:49
- гость -

2.09.2019 11:21
- гость -
То есть РПЦ таки заменяет прокуратуру? Не подскажете ссылку на закон, по которому организация, не имеющая отношения к государству, имеет право проверять что-то, неважно по чьей инициативе. И да, "мнение" - это одно, раздевание людей на улице - несколько другое, не находите?

0  0
2.09.2019 12:57
- гость -

как же задолбали эти "верующие" уже

0  0
2.09.2019 13:00
- гость -

Если все атеисты и агностики покинут Америку, она потеряет 93% Национальной академии наук и менее 1% заключенных тюрем. Думаю в России примерно та же ситуация будет.

0  0
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