РПЦ проверит работу художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге на оскорбление верующих

Заключение церковных экспертов будет подготовлено по резонансной работе известного российского художника Покраса Лампаса "Супрематический крест", сообщает РИА "Новости".

"Говорят, что есть такой канон, чуть ли не вселенский, на одном из Вселенских соборов был принят. Он действительно есть, насколько я помню, о невозможности нанесения изображения креста на "попираемой" земле. Но надо изучать контекст, тут я не богослов, не историк Церкви, не специалист по этому вопросу — надо разбираться. Мы сейчас попросили, чтобы было некое такое заключение по этому поводу", — сказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире радио "Вера".

Он подчеркнул, что ему импонирует позиция художника, готового идти на контакт и даже переделать свою работу.

"Была его пресс-конференция, он сказал, что, поскольку это вызвало такую реакцию со стороны верующих, то он еще раз хотел бы сказать, что он никого не собирается оскорблять", — рассказал Легойда.

Однако, добавил он, необходимо понять, "что имеется в виду" под понятием "супрематический крест" и в чем была "художественная задача".

Ранее в РПЦ прокомментировали клип "Ленинграда" об Иисусе, припомнив маму Сергея Шнурова.

Покрас Лампас завершил свою работу "Супрематический крест" 8 июля в рамках фестиваля "Стенограффия". Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь — более 6,6 тысячи квадратных метров. Однако 19 июля на площади были начаты дорожные работы и граффити стали заливать гудроном. Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной. Сам Покрас Лампас заявил, что обязательно восстановит свою работу.