Собака насмерть загрызла годовалого ребенка в Волгоградской области

В одном из сел Нехаевского района после нападения собаки погиб годовалый ребенок, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.

Трагедия произошла утром 30 августа. По предварительным данным, мальчик вышел во двор, и зашел в ограду к соседям. Там была собака на привязи. Она накинулась на малыша и стала его грызть.

Услышав крики сына, на помощь прибежала мать. Она отбила его у животного и вызвала скорую помощь. Медики ничем помочь не смогли – от смертельных травм ребенок скончался.

По факту гибели мальчика следователи проводят доследственную проверку. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее правительство России утвердило список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен.

В него вошли 12 пород и их метисы. Это акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, а также волкособы (гибриды волка). Кроме того, в списке оказались гуль доги, питбульмастифы и "северокавказские собаки".

Выгуливать собак без намордника и поводка запретят. Снимать их можно только на огороженной территории, где висит табличка "Осторожно, злая собака".