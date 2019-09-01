Женщина погибла в столкновении иномарки и грузовика

Автомобиль Toyota Camry на высокой скорости врезался в заднюю часть припаркованного на краю проезжей части грузовика в Барнауле, сообщает паблик Barnaul22 в социальной сети "ВКонтакте".

По словам очевидцев, на улице Солнечная Поляна пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия. Водителя госпитализировали.

Выяснилось, что автомобиль ему не принадлежит. Владелец иномарки заявил, что ее угнали от автомойки.

Один из барнаульцев рассказал, что в легковой машине были две бутылки алкогольных напитков, причем одна из них – пустая.

Другой горожанин рассказал, что владелец грузовика регулярно паркует его в этом месте.