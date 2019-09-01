Ученые доказали, что геями становятся, а не рождаются

Ученые Квинслендского университета под руководством Брендана Цича провели масштабное исследование с целью выявить гены, которые определяют сексуальную ориентацию человека, но в результате пришли к обратному выводу – ДНК оказывает только незначительное влияние.
Как сообщает интернет-издание о науке N+1 со ссылкой на журнал Science, научная группа проанализировала гены 500 тысяч человек, часть из которых были люди, имевшие интимные связи с лицами своего пола.
В результате были обнаружены пять генов, которые чаще встречаются у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Тем не менее влияние таких генов небольшое – от 8 до 25%, что не позволяет считать гомосексуальность врожденным качеством.
Из этого ученые сделали вывод, что основная "заслуга" в том, что люди вступают в сексуальные контакты с лицами своего пола, не генов, а внешних факторов.
Комментарии
половой диморфизм (если в соответствующих ядрах гипоталамуса есть нарушения — человек теряет ориентацию, его начинают привлекать объекты его же пола, что совершенно неестественно для живого существа, одна из важных функций которого — размножение своего вида);
Все дело в нарушении функций мозга.
Запретить к собакам пропаганду
Они все психи. В клиническом понимании.
У трансформеров траур
У меня корефан нормальным вроде мужиком был, а потом на рыбалке сетку с бухлом утопил. Кем он стал после этого?
Нет, Амик не в состоянии передать суть. Как оказалось не хватает компетенции сотрудникам.
Во-первых, геями всё-таки рождаются, ведь кроме генетического влияние есть влияние внутриутробного развития плода и об этом известно уже давно.
Во-вторых, не обнаружен конкретный ген отвечающий за ориентацию. При этом удалось выявить несколько комбинаций влияющих на ориентацию. Сколько этих комбинаций существует ещё, не известно.
По этому, кроме редакции Амика, ученые пока не сделали никаких выводов. Термин "пропаганда гомосексуализма" как был идиотским, так идиотским и остаётся.
В чёpном-чёpном гоpоде темными ночами
Hеотложки чёpные с чёpными вpачами
Едyт и смеются и песенки поют,
Люди в чёpном гоpоде словно мyхи мpyт.
А мне -(всё без разницы):
Я сделан из мяса
Самое стpашное, что может слyчиться:
СТАHУ ЛИБОРАСОМ!!!!!
И чо теперь? Горбачев вернется к власти?
Если бы про это не трепались, то этого бы не было! Ни в головах, не в генах, ни уж тем более внутриутробно.
1.09.2019 15:48
- гость
Ваша наивность достойна самого Шарля Фурье или Владимира Фомина.
ВАУ!!!!!
Аборигеша, не только в градостроительстве спец, но и в причинах педерастии. Видимо обе темы близки...
Моль в зачод?
1.09.2019 16:42
- гость -
1.09.2019 15:48
- гость
Ваша наивность достойна самого Шарля Фурье или Владимира Фомина.
Вот и ещё один свою болячку оправдать решил..
1.09.2019 18:39
- гость -
Просто не люблю дилетантов, искромётный ты наш.
1.09.2019 19:39
АБОРИГЕН
1.09.2019 18:39
- гость -
Просто не люблю дилетантов, искромётный ты наш.
А вы в чем профи? В градостроительстве или в педерастии?
а опричниками тоже рождаются или ими становятся?