Ученые доказали, что геями становятся, а не рождаются

Ученые Квинслендского университета под руководством Брендана Цича провели масштабное исследование с целью выявить гены, которые определяют сексуальную ориентацию человека, но в результате пришли к обратному выводу – ДНК оказывает только незначительное влияние.
Как сообщает интернет-издание о науке N+1 со ссылкой на журнал Science, научная группа проанализировала гены 500 тысяч человек, часть из которых были люди, имевшие интимные связи с лицами своего пола.
В результате были обнаружены пять генов, которые чаще встречаются у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Тем не менее влияние таких генов небольшое – от 8 до 25%, что не позволяет считать гомосексуальность врожденным качеством.
Из этого ученые сделали вывод, что основная "заслуга" в том, что люди вступают в сексуальные контакты с лицами своего пола, не генов, а внешних факторов.
Комментарии
половой диморфизм (если в соответствующих ядрах гипоталамуса есть нарушения — человек теряет ориентацию, его начинают привлекать объекты его же пола, что совершенно неестественно для живого существа, одна из важных функций которого — размножение своего вида);
Все дело в нарушении функций мозга.
Запретить к собакам пропаганду
Они все психи. В клиническом понимании.
У трансформеров траур
У меня корефан нормальным вроде мужиком был, а потом на рыбалке сетку с бухлом утопил. Кем он стал после этого? Пид....м криворуким!
Нет, Амик не в состоянии передать суть. Как оказалось не хватает компетенции сотрудникам.
Во-первых, геями всё-таки рождаются, ведь кроме генетического влияние есть влияние внутриутробного развития плода и об этом известно уже давно.
Во-вторых, не обнаружен конкретный ген отвечающий за ориентацию. При этом удалось выявить несколько комбинаций влияющих на ориентацию. Сколько этих комбинаций существует ещё, не известно.
По этому, кроме редакции Амика, ученые пока не сделали никаких выводов. Термин "пропаганда гомосексуализма" как был идиотским, так идиотским и остаётся.
Если про 20 лет лигитивных- то ДА!!!