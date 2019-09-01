Воскресенье, 1 Сентябрь, 14:57

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,49
€ 73,38
Обь
300см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

Ученые доказали, что геями становятся, а не рождаются

, ИА "Амител"
Роль генов в гомосексуальности составляет от 8 до 25%
Фото: ali350.ru

Фото: ali350.ru

Ученые Квинслендского университета под руководством Брендана Цича провели масштабное исследование с целью выявить гены, которые определяют сексуальную ориентацию человека, но в результате пришли к обратному выводу – ДНК оказывает только незначительное влияние.

Как сообщает интернет-издание о науке N+1 со ссылкой на журнал Science, научная группа проанализировала гены 500 тысяч человек, часть из которых были люди, имевшие интимные связи с лицами своего пола.

В результате были обнаружены пять генов, которые чаще встречаются у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Тем не менее влияние таких генов небольшое – от 8 до 25%, что не позволяет считать гомосексуальность врожденным качеством.

Из этого ученые сделали вывод, что основная "заслуга" в том, что люди вступают в сексуальные контакты с лицами своего пола, не генов, а внешних факторов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.09.2019 11:23
Гипоталамус

половой диморфизм (если в соответствующих ядрах гипоталамуса есть нарушения — человек теряет ориентацию, его начинают привлекать объекты его же пола, что совершенно неестественно для живого существа, одна из важных функций которого — размножение своего вида);
Все дело в нарушении функций мозга.

0  0
1.09.2019 11:25
- гость -

Запретить к собакам пропаганду

0  0
1.09.2019 11:40
- гость -

Они все психи. В клиническом понимании.

0  0
1.09.2019 12:03
технарь

У трансформеров траур

0  0
1.09.2019 12:33
- гость -

У меня корефан нормальным вроде мужиком был, а потом на рыбалке сетку с бухлом утопил. Кем он стал после этого? Пид....м криворуким!

0  0
1.09.2019 12:46
АБОРИГЕН

Нет, Амик не в состоянии передать суть. Как оказалось не хватает компетенции сотрудникам.
Во-первых, геями всё-таки рождаются, ведь кроме генетического влияние есть влияние внутриутробного развития плода и об этом известно уже давно.
Во-вторых, не обнаружен конкретный ген отвечающий за ориентацию. При этом удалось выявить несколько комбинаций влияющих на ориентацию. Сколько этих комбинаций существует ещё, не известно.
По этому, кроме редакции Амика, ученые пока не сделали никаких выводов. Термин "пропаганда гомосексуализма" как был идиотским, так идиотским и остаётся.

0  0
1.09.2019 13:29
- гость -

Если про 20 лет лигитивных- то ДА!!!

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
14:26
Правила призыва в армию изменились в России 0
13:59
Двухнедельная экспедиция РГО "Золотое кольцо Сибири" завершилась 0
13:26
Вступил в силу закон о возврате денег за билеты. Могут не вернуть ничего 1
12:56
Заморозки в Алтайском крае: объявлено штормовое предупреждение 0
12:32
Омолаживающие нити от морщин три месяца мучили жительницу Барнаула 2
11:50
Житель Саратова зарезал дочь, родившуюся с патологией 0
11:25
Инициативу продлить каникулы на месяц объяснил депутат Госдумы 1
10:54
Ученые доказали, что геями становятся, а не рождаются 7
10:02
Барнаульцы прицепили кресло к машине и катались по городу 4
09:33
Женщина погибла в столкновении иномарки и грузовика 1
09:07
Собака насмерть загрызла годовалого ребенка в Волгоградской области 0
06:48
1 сентября в СССР. Какими были советские школьники 25
06:21
Черный сентябрь: 15 лет трагедии в Беслане. Хроника событий 4
06:07
Клумбы против дрифтеров. В алтайской ГИБДД придумали новый способ борьбы с гонщиками 14
22:43
РПЦ проверит работу художника Покраса Лампаса в Екатеринбурге на оскорбление верующих 10
21:31
Самые маленькие квартиры в Барнауле имеют площадь 10-15 квадратных метров 3
20:59
Первый день осени на Алтае будет дождливым и ветреным, но теплым: от +17 до +22 0
19:53
Строительство крупных торговых центров прекратилось в Барнауле 6
19:18
Московский кот в рюкзаке с иллюминатором превратился в робота и космонавта 0
18:33
Массовую тренировку проведут в Барнауле 1 сентября. Возможен новый мировой рекорд 2
17:59
Адвокат одного из обвиняемых в убийстве Седова рассказал про тайную организацию 11
17:19
Пилот самолета погиб и пострадала девочка при жесткой посадке в Подмосковье 0
16:55
Мать годовалого ребенка, найденного мертвым в Башкирии, призналась в убийстве 0
16:34
Дикие животные мигрируют на Алтай из-за лесных пожаров 5
15:59
Пострадавшего при взрыве газа в жилом доме Бийска перевезли в Барнаул 2
15:43
Причины взрыва газа в жилом доме Бийска выясняет алтайский СК 0
15:21
Автоподставщика нашли в Барнауле, который "задним ходом" совершил еще одно ДТП 3
14:17
Лисенок бегает по улице Балтийской в Барнауле. Кто потерял? 9
13:59
Более 275 тысяч алтайских школьников начнут свой учебный год через один день 0
13:26
Космонавты сняли на видео, как "Федор" с российским флагом в руке осваивается на МКС 2
12:01
Момент гибели девушки в Бийске, которую сбили на переходе во время погони. Видео 29
11:42
Пропавший в Башкирии годовалый мальчик, якобы уползший ночью от мамы, найден мертвым 0
11:23
"Новая газета" выпустила фильм "Школа номер один" к 15-летию трагедии в Беслане 5
10:28
Уходя от погони пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку 8
10:01
Взрыв газа произошел ночью в жилом доме Бийска 0
09:26
Новоалтайск обогнал Барнаул по средней зарплате на 700 рублей 4
09:04
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на пешеходном переходе в Барнауле 0
07:12
Жизнь в коробке. Барнаульские студии попали в рейтинг самых маленьких в России 4
06:48
Декларационное бремя снимут с большинства алтайских депутатов 7
06:24
Лето, пока! Как барнаульцы провели последние жаркие дни в этом году 0
06:02
ГИБДД рассказала, где в Барнауле установят новые дорожные камеры 9
23:58
Барнаулец выиграл часы Хабенского за 400 тысяч рублей и сделал селфи с Дудем 4
23:12
Россиянам напомнили о рабочих днях перед Новым годом 1
22:40
Найденный череп австралопитека опроверг теорию эволюции рода 1
22:07
После столкновения поездов в Кузбассе возбуждено уголовное дело 0
21:35
Рабочий погиб на конвейере завода в Алтайском крае 1
21:05
Девочка-подросток отрезала лапы коту в Новосибирске. Возбудили уголовное дело 3
20:32
Путин считает, что правильно иметь троих детей в семье 6
20:04
Массовые отключения горячей воды продолжаются в Барнауле 1
19:36
Работникам АМЗ начали выплачивать зарплату за июль 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.