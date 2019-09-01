Ученые доказали, что геями становятся, а не рождаются

Ученые Квинслендского университета под руководством Брендана Цича провели масштабное исследование с целью выявить гены, которые определяют сексуальную ориентацию человека, но в результате пришли к обратному выводу – ДНК оказывает только незначительное влияние.

Как сообщает интернет-издание о науке N+1 со ссылкой на журнал Science, научная группа проанализировала гены 500 тысяч человек, часть из которых были люди, имевшие интимные связи с лицами своего пола.

В результате были обнаружены пять генов, которые чаще встречаются у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Тем не менее влияние таких генов небольшое – от 8 до 25%, что не позволяет считать гомосексуальность врожденным качеством.

Из этого ученые сделали вывод, что основная "заслуга" в том, что люди вступают в сексуальные контакты с лицами своего пола, не генов, а внешних факторов.